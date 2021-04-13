Кулеба зустрівся з главою Держдепу США: закликав стримати Росію від подальшої агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту у Брюссель зустрівся з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном. Глава українського МЗС закликав США стримати Росію від подальшої агресії проти України .

Про це український міністр написав на сторінці у Twiitter .

Як розповів Кулеба, сьогоднішня зустріч була присвячена тому, що Росія продовжує "войовничу риторику та небезпечне нарощення" військ біля українського кордону.

"Нам потрібно стримувати Москву від подальшої ескалації, зокрема, заявивши, що ціна будь-якої військової авантюри (проти України - ред.) буде надто високою", - сказав міністр.

Глава американського Держдепу також прокоментував у Twitter сьогоднішню зустріч з Кулебою.

"Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", - заявив він.