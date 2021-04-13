Кулеба встретился с главой Госдепа США: призвал сдержать Россию от дальнейшей агрессии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Глава украинского МИД призвал США сдержать Россию от дальнейшей агрессии против Украины .

Об этом украинский министр написал на странице в Twiitter .

Как рассказал Кулеба, сегодняшняя встреча была посвящена тому, что Россия продолжает "воинственную риторику и небезопасное наращивание" войск возле украинской границы.

"Нам нужно сдерживать Москву от дальнейшей эскалации, в том числе, заявив, что цена любой военной авантюры (против Украины - ред.) будет слишком высокой", - сказал министр.

Глава американского Госдепа также прокомментировал в Twitter сегодняшнюю встречу с Кулебой.

"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявил он.