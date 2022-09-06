ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 вересня 2022 22:51
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Новий прем'єр Британії Ліз Трасс провела першу свою розмову після призначення на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

"Висловив подяку народу Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Британія готова до її подальшого посилення", - йдеться у повідомленні.

Зеленський запросив Ліз Трасс в Україну та обговорив з нею безпекові гарантії. Також лідери країн обговорили участь Британії у відбудові України.

"Скоординували подальший тиск на РФ. Мета - зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", - додав у підсумку президент.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великобританії.

Також Трас обіцяла одразу зателефонувати Зеленському, якщо стане прем'єром Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Великобританія
NEWS
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії