Кулеба про візит Макрона в Україну: приїхав з думками, а не пропозиціями

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва. Глава МЗС підкреслив, що обговорювалися ідеї французького лідера, а не конкретні пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби .

"Макрон приїхав з думками, а не з пропозиціями. Сторони, спілкуючись один з одним, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Вчора було обговорення ідей, але не пропозицій", - сказав Кулеба.

За його словами, під час переговорів з Макроном питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося. Кулеба також прокоментував фразу французького лідера про критичність найближчих днів: "Він як політик має свої почуття, але зараз не потрібно категорично прив'язувати до днів, годин, місяців, потрібно поетапно працювати".

Глава МЗС наголосив, що вчорашня розмова президента України Володимира Зеленського з Макроном була конкретною. Проте, за словами міністра, у ході переговорів жодної зміни не сталося.

"Що мене вразило в Макроні, то це те, наскільки глибоко він розібрався в нюансах роботи ТКГ (Тристоронній контактної групи - ред.), і що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу в ній", - додав Кулеба.