ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба про візит Макрона в Україну: приїхав з думками, а не пропозиціями

Новость на русском →
Київ, Середа 09 лютого 2022 17:26
Кулеба про візит Макрона в Україну: приїхав з думками, а не пропозиціями Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва. Глава МЗС підкреслив, що обговорювалися ідеї французького лідера, а не конкретні пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"Макрон приїхав з думками, а не з пропозиціями. Сторони, спілкуючись один з одним, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Вчора було обговорення ідей, але не пропозицій", - сказав Кулеба.

За його словами, під час переговорів з Макроном питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося. Кулеба також прокоментував фразу французького лідера про критичність найближчих днів: "Він як політик має свої почуття, але зараз не потрібно категорично прив'язувати до днів, годин, місяців, потрібно поетапно працювати".

Глава МЗС наголосив, що вчорашня розмова президента України Володимира Зеленського з Макроном була конкретною. Проте, за словами міністра, у ході переговорів жодної зміни не сталося.

"Що мене вразило в Макроні, то це те, наскільки глибоко він розібрався в нюансах роботи ТКГ (Тристоронній контактної групи - ред.), і що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу в ній", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 8 лютого Макрон прилетів до України з візитом після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, де вони обговорили ситуацію навколо кордонів України та безпеку у Європі. Докладно про результати переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, під час візиту французького лідера в Україну було підписано низку угод в оборонній та економічній сферах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Еммануель Макрон
NEWS
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі