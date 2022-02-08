Катери, локомотиви та пожежні машини: стали відомі деталі угод України та Франції

Фото: президенти Франції та України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі угод, які були підписані під час візиту французького лідера Еммануеля Макрона до Києва. Йдеться про спільні проекти в ряді сфер, включаючи оборонну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

"Важливим підсумком наших переговорів стала також фіналізація домовленостей щодо залучення Франції до спільних проектів в Україні", - написав Зеленський. Глава держави зазначив, що мова йде про такі проекти: поставка "Укрзалізниці" 130 локомотивів компанії Alstom;

поставка компанією Desautel 370 пожежно-рятувальних машин для державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби України (ДПСУ);

військово-технічне співробітництво між Державним концерном "Укроборонпром" і французькою компанією Thales. Крім того, "Укроборонпром" і французька сторона підписали спеціальну заяву про початок реформи оборонно-промислового комплексу України.