RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба ответил, кто стоит за атакой беспилотников на Севастопольскую бухту

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за недавней атакой на Севастопольскую бухту стоят "люди доброй воли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в интервью Сadenaser.

На вопрос, если не Украина, то кто стоит за атакой беспилотников на Севастопольскую бухту, Кулеба ответил: "Люди доброй воли".

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании", которые в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".

В ответ на обвинения в Минобороны Британии заявили, что Россия выдумала историю о подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных. Там считают, что российские обвинения это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.

Как известно, утром 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримвибухиСевастопольДмитрий Кулеба