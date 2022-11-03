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Кулеба відповів, хто стоїть за атакою безпілотників на Севастопольську бухту

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за нещодавньою атакою на Севастопольську бухту стоять "люди доброї волі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в інтерв'ю Сadenaser.

На запитання, якщо не Україна, то хто стоїть за атакою безпілотників на Севастопольську бухту, Кулеба відповів: "Люди доброї волі".

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили, що підготувати "атаку" БПЛА по об'єктах Чорноморського флоту РФ українським військовим, які причетні до "теракту", допомогли "фахівці ВМС Великобританії", які у свою чергу нібито " причетні до підриву газопроводів "Північний потік".

У відповідь на звинувачення у Міноборони Британії заявили, що Росія вигадала історію про підготовку "фахівцями ВМС Британії" українських військових. Там вважають, що російські звинувачення – це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.

Як відомо, вранці 29 жовтня окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки непідтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ, у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

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КрымвибухиСевастопільДмитро Кулеба