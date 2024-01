Кулеба и Камерон согласовали шаги по осуществлению гарантий безопасности

Кулеба посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где, в частности, провел встречу с британским коллегой Дэвидом Камероном.

По его словам, это стало продолжением исторического визита премьера Британии Риши Сунака в Киев, в ходе которого было подписано соглашение о гарантиях безопасности.

"Камерон и я договорились в Давосе о шагах по воплощению договоренностей в жизнь. Мы сосредоточились на военной помощи Великобритании, пути Украины в НАТО, победах на суше и на море, поставках ракет большой дальности", - отметил министр иностранных дел Украины.

Запуск @RishiSunak 's historic visit to Kyiv and talks with @ZelenskyyUA , @David_Cameron and I agreed in Davos on steps to put agreements in action. Мы сосредоточены на Великобритании, а также Украину путешествие к НАТО, фабрики на земле и на море, и служат long-range missiles. pic.twitter.com/cqjQm2ZGZa— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2024