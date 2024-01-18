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Кулеба и Камерон согласовали шаги по осуществлению гарантий безопасности

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Дэвид Камерон обсудили шаги по осуществлению соглашения по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Украины в Twitter.

Кулеба посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где, в частности, провел встречу с британским коллегой Дэвидом Камероном.

По его словам, это стало продолжением исторического визита премьера Британии Риши Сунака в Киев, в ходе которого было подписано соглашение о гарантиях безопасности.

"Камерон и я договорились в Давосе о шагах по воплощению договоренностей в жизнь. Мы сосредоточились на военной помощи Великобритании, пути Украины в НАТО, победах на суше и на море, поставках ракет большой дальности", - отметил министр иностранных дел Украины.

Гарантии безопасности

2 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет.

Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Больше о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины – читайте в нашем материале.

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Дмитрий КулебаКамэронГарантии безопасности