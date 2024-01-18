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Кулеба та Камерон узгодили кроки щодо втілення безпекових гарантій

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністри закордонних справ України та Великої Британії Дмитро Кулеба і Девід Камерон обговорили кроки для втілення угоди щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС України в Twitter.

Кулеба відвідав Всесвітній економічний форум у Давосі, де, зокрема, провів зустріч із британським колегою Девідом Камероном.

З його слів, це стало продовженням історичного візиту прем'єра Британії Ріші Сунака до Києва, під час якої було підписано угоду про гарантії безпеки. 

"Камерон і я домовилися в Давосі про кроки для втілення домовленостей у життя. Ми зосередилися на військовій допомозі Великобританії, шляху України до НАТО, перемогах на суші та на морі, поставках ракет великої дальності", - зазначив міністр закордонних справ України.

Гарантії безпеки

2 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років.

Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Більше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

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Дмитро КулебаКамэронГарантії безпеки