Кулеба резко ответил Венгрии, желающей вывести девять олигархов РФ из-под санкций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Министр призвал вводить новые санкции и против Ирана. В то же время намерения правительства Венгрии исключить из списка санкций ЕС девять российских олигархов он назвал бесполезными.

Кулеба заявил, что суровые санкции следует вводить против ракетной промышленности, беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и информационно-коммуникационных технологий РФ.

"Вместо этого 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по России и ее военному кошельку", - говорится в заявлении.

Напомним, что Венгрия хочет исключить девять российских олигархов из списка санкций ЕС.

Ранее WSJ сообщало, что российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перечислить 1 млрд долларов Украине, чтобы Британия сняла с него санкции.

Кроме того, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены и отрицая обвинения западных правительств в связях с Кремлем.

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