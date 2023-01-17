Венгрия хочет исключить девять российских олигархов из списка санкций ЕС, - журналист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Помните, как в сентябре Венгрия хотела исключить трех российских олигархов из санкционного списка ЕС? До истечения срока продления санкций 15 марта Будапешт хочет исключить ту же троицу плюс еще 6 человек", - написал он.

Журналист добавил, что Венгрия намерена исключить из списка:

бизнесмена Вячеслава Кантора;

предпринимателя Петра Авена;

миллиардера Михаила Фридмана;

предпринимателя Дмитрия Мазепина.

Напомним, ранее WSJ сообщало, что российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов Украине, чтобы Британия сняла с него санкции.

Кроме того, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, и отрицая обвинения западных правительств в тесных связях с Кремлем.

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