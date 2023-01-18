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Кулеба різко відповів Угорщині, яка хоче вивести шість олігархів РФ з-під санкцій

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Середа 18 січня 2023 19:37
Кулеба різко відповів Угорщині, яка хоче вивести шість олігархів РФ з-під санкцій Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Пропозиції Угорщини скасувати санкції проти дев'яти соратників російського диктатора Володимира Путіна є неприйнятними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її військовому гаманцю", - йдеться у заяві.

Кулеба заявив, що суворі санкції треба запроваджувати проти ракетної промисловості, безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та інформаційно-комунікаційних технологій РФ.

Міністр закликав запроваджувати нові санкції і проти Ірану. В той самий час, наміри уряду Угорщини виключити зі списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів він назвав марними.

Нагадаємо, що Угорщина хоче виключити дев'ять російських олігархів зі списку санкцій ЄС.

Раніше WSJ повідомляло, що російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував переказати 1 млрд доларів Україні, щоб Британія зняла з нього санкції.

Крім того, Михайло Фрідман та Петро Авен оскаржують введені проти них санкції у Загальному суді ЄС. Вони просять суд скасувати санкції, стверджуючи, що їхні права було порушено, і заперечуючи звинувачення західних урядів у зв'язках із Кремлем.

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