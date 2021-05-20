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Кулеба розповів, як Росія може відповісти Україні на справу проти Медведчука

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Росія врахує ситуацію з нардепом Віктором Медведчуком у своїй стратегії щодо України. Однак, за його словами, не варто очікувати, що відповідь Кремля буде негайною.

Про це міністр сказав в ефірі програми "Радіо НВ".

"Безумовно, зважаючи на ставлення Путіна до Медведчука, ця кримінальна справа не залишиться непоміченою в Кремлі, але я б не очікував якихось негайних дій у відповідь. Утім, врахування цього чинника буде в стратегії Росії щодо України, тут я сумнівів не маю", - сказав він.

Як зазначив глава МЗС, ризики від справи проти Медведчука різноманітні, але він впевнений, що це не позначиться на майбутній зустрічі президентів Росії та України.

"Від точкового дошкульного удару у відповідь, до врахування цього в межах військової ескалації, яка продовжується. Я не думаю, що справа Медведчука завадить цій зустрічі. Вона зароджується дуже важко, але ми готові до розмови", - додав міністр.

Нагадаємо, нардепу Медведчуку в Україні висунули підозру у державній зраді за трьома епізодами. Минулого четверга суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Як заявляла сторона обвинувачення, у разі доведення вини Медведчуку буде загрожувати до 15 років за ґратами.

Російський президент вже відреагував на справу щодо Медведчука, назвавши його арешт "зачисткою політичного поля" в Україні.

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Новини України Віктор МедведчукДмитро КулебаРосійська Федерація