Кулеба рассказал, как Россия может ответить Украине на дело против Медведчука

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия учтет ситуацию с нардепом Виктором Медведчуком в своей стратегии в отношении Украины. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что ответ Кремля будет незамедлительным.

"Безусловно, ввиду отношения Путина к Медведчуку, это уголовное дело не останется незамеченным в Кремле, но я бы не ожидал каких-то немедленных действий в ответ. Впрочем, учет этого фактора будет в стратегии России по Украине, здесь я сомнений не имею", - сказал он.

Как отметил глава МИД, риски от дела против Медведчука разнообразные, но он уверен, что это не скажется на предстоящей встрече президентов России и Украины.

"От точечного донимающего удара в ответ, до учета этого в рамках военной эскалации, которая продолжается. Я не думаю, что дело Медведчука помешает этой встрече. Она зарождается очень тяжело, но мы готовы к разговору", - добавил министр.