UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба рассказал, как Россия может ответить Украине на дело против Медведчука

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия учтет ситуацию с нардепом Виктором Медведчуком в своей стратегии в отношении Украины. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что ответ Кремля будет незамедлительным.

Об этом министр сказал в эфире программы "Радио НВ".

"Безусловно, ввиду отношения Путина к Медведчуку, это уголовное дело не останется незамеченным в Кремле, но я бы не ожидал каких-то немедленных действий в ответ. Впрочем, учет этого фактора будет в стратегии России по Украине, здесь я сомнений не имею", - сказал он.

Как отметил глава МИД, риски от дела против Медведчука разнообразные, но он уверен, что это не скажется на предстоящей встрече президентов России и Украины.

"От точечного донимающего удара в ответ, до учета этого в рамках военной эскалации, которая продолжается. Я не думаю, что дело Медведчука помешает этой встрече. Она зарождается очень тяжело, но мы готовы к разговору", - добавил министр.

Напомним, нардепу Медведчуку в Украине выдвинули подозрение в государственной измене по трем эпизодам. В прошлый четверг суд отправил Медведчука под домашний арест.

Как заявляла сторона обвинения, в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет за решеткой.

Российский президент уже отреагировал на дело в отношении Медведчука, назвав его арест "зачисткой политического поля" в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор МедведчукДмитрий КулебаРоссийская Федерация