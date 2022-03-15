Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії

Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, яка зараз ситуація в області. Також він повідомив, в яких районах зараз знаходиться велика кількість ворожої техніки.

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, зараз половина Київської області в стадії активних бойових дій.

"Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили", - сказав Кулеба.

Також він зазначив, що сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському і Броварському напрямках.

На інших напрямках, як розповів екс-голова, ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування.