ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 15 березня 2022 19:26
Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Екс-голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, яка зараз ситуація в області. Також він повідомив, в яких районах зараз знаходиться велика кількість ворожої техніки.

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз половина Київської області в стадії активних бойових дій.

"Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили", - сказав Кулеба.

Також він зазначив, що сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському і Броварському напрямках.

На інших напрямках, як розповів екс-голова, ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування.

Раніше ми повідомляли, що в Києві накопичили двотижневий запас продуктів.

Також ми писали, що киян просять не надавати особисті дані підозрілим особам, які нібито пропонують допомогу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Вторгнення Росії до України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу