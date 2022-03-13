На випадок блокади міста. В Києві накопичили двотижневий запас продуктів

У Києві накопичили необхідних продуктів харчування для двох мільйонів жителів у разі блокади міста. Їх вистачить на два тижні.

"Основне завдання столичної влади - забезпечити всім необхідним кожного киянина і не допустити гуманітарної катастрофи в Києві", - зазначив Мондриївський.

За його словами, долучивши до процесу всі міські служби, іноземних партнерів та український бізнес, у місті сформували необхідні потреби.

"Вже на сьогоднішній день підготувались до можливих дій в разі блокади. Ті 2 мільйони киян, які не кинули свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації", - повідомив Мондриївський.

Зараз у столиці працює комунальний транспорт, банки, заправки та автосервіси. Всю інформацію про працюючі заклади (аптеки; магазини; АЗС, тощо) можна дізнатися у додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів було ухвалено рішення щодо контролю над цінами на деякі продукти, лікарські препарати, паливо.

Так, згідно з рішенням Кабінету міністрів, обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою дозволено здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

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