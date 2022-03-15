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Киян просять не надавати особисті дані підозрілим особам, які нібито пропонують допомогу

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 17:53
Киян просять не надавати особисті дані підозрілим особам, які нібито пропонують допомогу У Києві просять не надавати підозрілим особам свої дані (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві зафіксували випадки, коли невідомі особи під виглядом благодійної організації збирають паспортні та контактні дані жителів міста. Тому Київська міська рада закликає бути пильними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зокрема, благодійні організації, що співпрацюють з міською владою, не займаються збором даних. Також усю необхідну інформацію вони отримують від органів соціального захисту.

Окрім того, лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складному становищі. Однак це робиться винятково, аби визначити відповідну категорію для надання допомоги.

Що робити, якщо вимагають особисті дані:

  • Просіть показати статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють;
  • Повідомляйте про такі факти у поліцію.

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