Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу

Олексій Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як Київська область обороняється від росіських окупантів, чому ворогу навіть не варто мріяти про оточення столиці та які проблеми виникають з гуманітарною домогою та евакуацією населення.

Російські окупанти вже майже три тижні ведуть бої у північній частині Київської області, утримуючи у заручниках тисячі цивільних жителів. Через безуспішні спроби прорватися до столиці путінські солдати тероризують міста та села регіону, знищуючи будинки та інфраструктуру.

Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, президент Володимир Зеленський сьогодні, 15 березня, призначив нового голову ОВА (ОДА). Ним став екс-командувач Операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк. Колишній голова ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. За кілька годин до цього рішення РБК-Україна поспілкувалося з Кулебою про сьогоднішню ситуацію в Київській області.

– Яка зараз ситуація в області?

– У нас половина області в стадії активних бойових дій. Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили.

На сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському і Броварському напрямках. На всіх інших напрямках ми бачимо, що ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування сил.

– Які райони, населені пункти області зараз тимчасово захоплені окупантами?

– Найважча ситуація зараз у Вишгородському районі. Полісся та Іванківський район уже тимчасово недоступні нам більш ніж два тижні, фактично з першого дня початку війни. На жаль, на сьогоднішній день нам не вдається доставити туди гуманітарний вантаж – продукти та медикаменти. Ми щоразу подаємо на відкриття гуманітарних коридорів саме ці маршрути, але, на жаль, нам їх не погоджують.

Ситуація з Бучанським напрямком також дуже складна. Але за останні шість днів вдалося звідти евакуювати велику кількість людей – абсолютну більшість, яка хотіла виїхати. Також ми завезли туди гуманітарну допомогу, ліки. Можемо сказати, що на цьому напрямку у нас проблемним залишається місто Бородянка і села, що розташовані поряд, а також вздовж Житомирської траси – там, де точилися серйозні бойові дії, і зараз у нас туди доступ обмежений.

– Фактично на цих напрямках зараз і найважча гуманітарна ситуація, правильно?

– Так. Гуманітарна ситуація там складна. Також зараз додається ще Броварський район, тому що звідти також іде велика кількість техніки загарбника. Богданівка, Нова Богданівка зараз потребують гуманітарної допомоги. Учора і сьогодні були погоджені коридори. Вчора окупанти не дали ні завезти продукти для мешканців, ні вивезти звідти бажаючих. Сподіваємося, що сьогодні це вдасться зробити.

– Чи є у вас приблизні дані, скільки людей вже вдалося евакуювати з найбільш небезпечних районів?

– За тиждень роботи нам вдалося евакуювати близько 50 тисяч людей. Ця кількість постійно уточнюється. Велика кількість людей виїхала своїм приватним транспортом, вони формували колони і рухалися за колонами автобусів, які супроводжували рятувальники та швидка допомога.

– Евакуація за якими напрямками і з яких населених пунктів ще планується?

– Планується евакуація з Бородянки і найближчих сіл. Ми все ж будемо намагатися туди потрапити. Ми знаємо, що там знаходиться багато наших громадян, яким потрібна допомога. Також – з Броварського району. Сьогодні йде дві колони на Нову Богданівку і Шевченкове. Чекаємо ближче до вечора їхнє повернення з людьми.

Ще Вишгородський напрямок – звідти також проводиться евакуація. Тобто з усіх районів, з усіх напрямків, де в нас відбувалися активні бойові дії або до яких в нас тимчасово немає доступу, ми намагаємося евакуювати якомога більше наших людей.

– Чи є у вас інформація про те, що на території Київської області нібито перебуває Рамзан Кадиров?

– Такої інформації в нас немає. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Те, що з'являється в засобах масової інформації – ми ж розуміємо, що зараз іде також і інформаційна війна. І тому я вважаю, що звертати увагу на такого роду інформацію немає ніякого сенсу. Це немає відношення до життя людей, яких нам потрібно рятувати, і до визволення нашої землі.

– Наскільки я розумію, то окупанти просуваються через область для того, щоби вийти на Київ. Чи є у вас розуміння, дані про те, в які райони вони зараз намагаються далі прорватись?

– Київська область зараз виступає форпостом, який захищає місто Київ від нападу. Очевидно, що ворожі війська, з одного боку, хочуть оточити столицю для того, щоб перерізати транспортні артерії і знищити нашу логістику. І з іншого боку, йти в широкомасштабний наступ для того, щоб взяти Київ. Я впевнений, що ні одне, ні інше у ворога не вдасться – ми відіб'ємо всі атаки і перейдемо в контрнаступ.

– Чи намагаються окупанти в захоплених населених пунктах встановлювати якихось фейкових нових керівників, як це ми бачили в Мелітополі, чи якийсь свій "режим", "адміністрацію"?

– Інформація про це періодично з'являється в засобах масової інформації. Проте офіційної та підтвердженої інформації про це в нас на сьогодні немає. Це все наша земля. Уся влада, яка там знаходиться – це все наші люди. Вони перебувають у різному статусі. Однак ніяких інших "адміністрацій", незаконних дій ми навіть не будемо обговорювати. Це українська земля і виключно українські органи місцевого самоврядування є представниками влади там.

– Чи поступали вам якісь пропозиції від росіян про здачу області чи погрози?

– Нічого здавати тут ніхто не буде. Те, що на мене тиснуть – це взагалі немає ніякого значення. Тому що той тиск, який зараз випробовують наші ЗСУ, наші територіальні оборони, наші громадяни – це має набагато більше значення. Ми витримуємо ось цей тиск, а все інше – це взагалі дрібниці, на які ми не звертаємо увагу. Ми сильніші їх, тому що за нами правда, це наша земля, наші села.

– Чи є у вас зараз приблизні оцінки кількості жертв серед цивільного населення та масштаб руйнувань, завданих агресором?

– Що стосується людських втрат, у нас щодня оновлюється інформація про жертви серед цивільного населення. Тому зараз ми це коментувати не будемо. Щодо руйнувань, то ми бачимо – ворог воює з інфраструктурою українських міст. Від його рук страждають дитячі садочки, музеї, церкви, житлові масиви та інженерна інфраструктура.

З початку бойових дій шість міст та сіл залишилися без теплопостачання, 12 – без води. Там, де це можливо, ми намагаємося якнайшвидше відновити критично важливі електроенергію, водопостачання. Проте ворог нам перешкоджає, як це було в Славутичі.

– Чи потрібна якась допомога області з інших регіонів чи з-за кордону і як можуть допомогти мешканцям області?

– У нас на сьогодні повністю функціонує обласна військова адміністрація. Функціонують усі структурні підрозділи, настільки, наскільки це можливо. Основна допомога, яка нам потрібна – це допомога з амуніцією, зброєю, з необхідними медикаментами.