Кулеба рассказал, где в Киевской области ведутся активные боевые действия
Экс-председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, какая сейчас ситуация в области. Также он сообщил, в каких районах сейчас находится большое количество вражеской техники.
Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, сейчас половина Киевской области в стадии активных боевых действий.
"Условно их можно поделить не на левый и правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и на Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы", - сказал Кулеба.
Также он отметил, что сегодня активные бои ведутся на Вышгородском и Броварском направлениях.
На других направлениях, как рассказал экс-глава, враг остановился и накапливает силы, то есть ведет перегруппировку.
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