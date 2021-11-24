ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба закликав коаліцію в Німеччині до жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Київ, Середа 24 листопада 2021 17:05
Кулеба закликав коаліцію в Німеччині до жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає нову коаліцію в Німеччині зайняти більш жорстку позицію щодо "Північного потоку-2". Зокрема, що стосується сертифікації газопроводу.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна.

"Україна вітає ухвалення нової коаліційної угоди в Німеччині. Для нас дуже важливо, що майбутній німецький уряд погодився з принциповою позицією України: текст коаліційної угоди вперше визнає важливість виділення України, Грузії та Молдови в рамках Східного партнерства і підтверджує підтримку України шляхом євроінтеграції", - зазначив він.

За його словами, українській стороні вдалося переконати німецьких партнерів змінити застарілу оптику погляду на Східне партнерство ЄС, по суті визнавши важливість Асоційованого тріо.

"Крім того, нова коаліційна угода чітко фіксує постійну підтримку з боку ФРН суверенітету і територіальної цілісності України. Це свідчить і про спадковість німецької політики щодо нормандського формату та зусиль з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що новий німецький уряд вимагає від Росії негайного припинення спроб дестабілізації України, порушень режиму припинення вогню в Донбасі та припинення окупації Криму.

Крім того, Кулеба звернув увагу на те, що в коаліційній угоді зафіксовано готовність розвивати енергетичне партнерство з Україною, що закладає основу зміцнення стратегічного партнерства Києва і Берліна на багато років вперед.

"У той же час ми закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції по "Північному потоку-2". Процес сертифікації проекту повинен повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства. Ми з нетерпінням чекаємо призначення нового німецького уряду і бажаємо новій коаліції успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова коаліція в Німеччині вимагає від Росії припинити війну на Донбасі і повернути Україні окупований Крим.

У документі також говориться, що Україна повинна мати можливість зблизитися з Європейським союзом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Дмитро Кулеба Північний потік-2
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах