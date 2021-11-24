Кулеба закликав коаліцію в Німеччині до жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає нову коаліцію в Німеччині зайняти більш жорстку позицію щодо "Північного потоку-2". Зокрема, що стосується сертифікації газопроводу.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна .

"Україна вітає ухвалення нової коаліційної угоди в Німеччині. Для нас дуже важливо, що майбутній німецький уряд погодився з принциповою позицією України: текст коаліційної угоди вперше визнає важливість виділення України, Грузії та Молдови в рамках Східного партнерства і підтверджує підтримку України шляхом євроінтеграції", - зазначив він.

За його словами, українській стороні вдалося переконати німецьких партнерів змінити застарілу оптику погляду на Східне партнерство ЄС, по суті визнавши важливість Асоційованого тріо.

"Крім того, нова коаліційна угода чітко фіксує постійну підтримку з боку ФРН суверенітету і територіальної цілісності України. Це свідчить і про спадковість німецької політики щодо нормандського формату та зусиль з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що новий німецький уряд вимагає від Росії негайного припинення спроб дестабілізації України, порушень режиму припинення вогню в Донбасі та припинення окупації Криму.

Крім того, Кулеба звернув увагу на те, що в коаліційній угоді зафіксовано готовність розвивати енергетичне партнерство з Україною, що закладає основу зміцнення стратегічного партнерства Києва і Берліна на багато років вперед.

"У той же час ми закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції по "Північному потоку-2". Процес сертифікації проекту повинен повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства. Ми з нетерпінням чекаємо призначення нового німецького уряду і бажаємо новій коаліції успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України", - додав Кулеба.