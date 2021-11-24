Україна повинна мати можливість зблизитися з ЄС, - німецька коаліція
Нова правляча коаліція в Німеччині підтримуватиме прагнення України вступити до Європейського союзу. А також обіцяє бути партнером демократичних рухів у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст коаліційної угоди, який опублікував Spiegel.
"Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть приєднатися до ЄС, повинні мати можливість зблизитися за допомогою послідовних реформ, заснованих на верховенстві закону і ринковій економіці. Ми будемо рішуче і надійно реагувати на демократичні потрясіння і будемо партнером демократичних рухів", - йдеться в угоді.
Крім того, підкреслюється, що нова влада Німеччини виступає за ще більше спрощення безвізового режиму.
"Ми продовжимо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності і суверенітету. Ми прагнемо до поглиблення енергетичного партнерства з Україною, маючи великі амбіції в галузі відновлюваних джерел енергії, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів вуглекислого газу", - йдеться в угоді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова коаліція в Німеччині вимагає від Росії припинити війну на Донбасі і повернути Україні окупований Крим.
Сьогодні стало відомо, що лідери Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та "зелених" досягли коаліційної угоди.