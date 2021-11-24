Україна повинна мати можливість зблизитися з ЄС, - німецька коаліція

Нова правляча коаліція в Німеччині підтримуватиме прагнення України вступити до Європейського союзу. А також обіцяє бути партнером демократичних рухів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст коаліційної угоди, який опублікував Spiegel .

"Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть приєднатися до ЄС, повинні мати можливість зблизитися за допомогою послідовних реформ, заснованих на верховенстві закону і ринковій економіці. Ми будемо рішуче і надійно реагувати на демократичні потрясіння і будемо партнером демократичних рухів", - йдеться в угоді.

Крім того, підкреслюється, що нова влада Німеччини виступає за ще більше спрощення безвізового режиму.

"Ми продовжимо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності і суверенітету. Ми прагнемо до поглиблення енергетичного партнерства з Україною, маючи великі амбіції в галузі відновлюваних джерел енергії, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів вуглекислого газу", - йдеться в угоді.