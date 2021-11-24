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Кулеба призвал коалицию в Германии к жесткой позиции по "Северному потоку-2"

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Киев, Среда 24 ноября 2021 17:05
Кулеба призвал коалицию в Германии к жесткой позиции по "Северному потоку-2" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает новую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по "Северному потоку-2". В частности, что касается сертификации газопровода.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина.

"Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии. Для нас очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках Восточного партнерства и подтверждает поддержку Украины по пути евроинтеграции", - отметил он.

По его словам, украинской стороне удалось убедить немецких партнеров изменить устаревшую оптику взгляда на Восточное партнерство ЕС, по сути признав важность Ассоциированного трио.

"Кроме того, новое коалиционное соглашение четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины. Это свидетельствует и о наследственности немецкой политики по нормандскому формату и усилиям по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что новое немецкое правительство требует от России немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, нарушений режима прекращения огня в Донбассе и прекращения оккупации Крыма.

Кроме того, Кулеба обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении зафиксирована готовность развивать энергетическое партнерство с Украиной, что закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед.

"В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку-2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что новая коалиция в Германии требует от России прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине оккупированный Крым.

В документе также говорится, что Украина должна иметь возможность сблизиться с Европейским союзом.

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Германия Дмитрий Кулеба Северный поток-2
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