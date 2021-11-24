Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ припинити війну на Донбасі і повернути Крим

Нова правляча коаліція в Німеччині вимагає від Російської Федерації припинити війну на Донбасі і повернути українській стороні Крим. У той же час вона виступає за тісну співпрацю з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст коаліційної угоди, який опублікував Spiegel .

У тексті угоди йдеться про те, що нова влада Німеччини готова до конструктивного діалогу з Росією, але поважає й інтереси партнерів у Східній Європі.

"Ми вимагаємо негайно покласти край спробам дестабілізації України, насильству на сході України та незаконній анексії Криму. Шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України та зняття відповідних санкцій залежить від повного виконання мінських угод. Ми за вирішення заморожених конфліктів в регіоні", - йдеться в угоді.

Крім того, нова коаліція заявили про бажання тісно співпрацювати з Росією в енергетичних питаннях і вирішенні глобальних проблем. А також розкритикувала обмеження громадянських і демократичних свобод в Росії.

Також в угоді декларується намір запустити безвізові поїздки між Німеччиною і Росією для молоді до 25 років.