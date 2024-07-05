Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии: неизменная поддержка Украины продолжится

Новый состав британского правительства

Напомним, сегодня, 5 июля, новым премьер-министром стал Кир Стармер. Это произошло после победы лейбористов на парламентских выборах.

После этого Стармер объявил состав нового правительства Британии. Министром иностранных дел стал Дэвид Лэмми, который уже приезжал в Киев и публично поддерживал Украину.

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