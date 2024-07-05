В Британии назван новый состав правительства: кто возглавил ключевые для Украины ведомства

В Британии известен состав нового правительства после парламентских выборов. В частности, были названы глава Минобороны и глава МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нового премьер-министра Британии Кира Стармера в Twitter .

Новым министром иностранных дел Британии стал Дэвид Лэмми, а министром обороны - Джон Хили. Они оба являются сторонниками Украины.

Визит Хили и Лэмми в Киев

Стоит заметить, что Хили и Лэмми уже посещали Киев в мае этого года. Тогда в ходе визита они встретились с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главой ОП Андреем Ермаком и очертили свой план помощи украинскому государству, который основан на оборонных поставках, дипломатических контактах и не только.

"Смена правительства в Великобритании будет означать отсутствие изменений в нашей военной, дипломатической, финансовой и политической поддержке Украины", - отмечал тогда Лэмми.

Также они пообещали помочь Украине на пути в НАТО.