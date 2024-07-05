В Британии назван новый состав правительства: кто возглавил ключевые для Украины ведомства
В Британии известен состав нового правительства после парламентских выборов. В частности, были названы глава Минобороны и глава МИД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нового премьер-министра Британии Кира Стармера в Twitter.
Новым министром иностранных дел Британии стал Дэвид Лэмми, а министром обороны - Джон Хили. Они оба являются сторонниками Украины.
Визит Хили и Лэмми в Киев
Стоит заметить, что Хили и Лэмми уже посещали Киев в мае этого года. Тогда в ходе визита они встретились с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главой ОП Андреем Ермаком и очертили свой план помощи украинскому государству, который основан на оборонных поставках, дипломатических контактах и не только.
"Смена правительства в Великобритании будет означать отсутствие изменений в нашей военной, дипломатической, финансовой и политической поддержке Украины", - отмечал тогда Лэмми.
Также они пообещали помочь Украине на пути в НАТО.
Отметим, Кир Стармер сегодня, 5 июля, официально стал новым премьер-министром Британии. Его партия победила на парламентских выборах.
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