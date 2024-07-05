Кулеба поговорив з новим главою МЗС Британії: незмінна підтримка України продовжиться

Новий склад британського уряду

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, новим прем'єр-міністром став Кір Стармер. Це сталося після перемоги лейбористів під час парламентських виборів.

Після цього Стармер оголосив склад нового уряду Британії. Міністром закордонних справ став Девід Леммі, який уже приїжджав до Києва та публічно підтримував Україну.

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