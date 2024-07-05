Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии: неизменная поддержка Украины продолжится
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с новым министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми. Они обсудили продолжение помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.
По словам Кулебы, он поздравил Лэмми со вступлением в должность главы МИД Британии.
"Я благодарен своему коллеге за подтверждение неизменной поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах", - добавил украинский министр.
Чиновники обсудили дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, а также предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.
Кулеба рассказал, что Лэмми принял его приглашение посетить Украину.
Новый состав британского правительства
Напомним, сегодня, 5 июля, новым премьер-министром стал Кир Стармер. Это произошло после победы лейбористов на парламентских выборах.
После этого Стармер объявил состав нового правительства Британии. Министром иностранных дел стал Дэвид Лэмми, который уже приезжал в Киев и публично поддерживал Украину.
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