Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии: неизменная поддержка Украины продолжится

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с новым министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми. Они обсудили продолжение помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter .

Кулеба рассказал, что Лэмми принял его приглашение посетить Украину.

Чиновники обсудили дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, а также предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

"Я благодарен своему коллеге за подтверждение неизменной поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах", - добавил украинский министр.

По словам Кулебы, он поздравил Лэмми со вступлением в должность главы МИД Британии.

Новый состав британского правительства

Напомним, сегодня, 5 июля, новым премьер-министром стал Кир Стармер. Это произошло после победы лейбористов на парламентских выборах.

После этого Стармер объявил состав нового правительства Британии. Министром иностранных дел стал Дэвид Лэмми, который уже приезжал в Киев и публично поддерживал Украину.

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