ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба поговорив з новим главою МЗС Британії: незмінна підтримка України продовжиться

П'ятниця 05 липня 2024 20:27
UA EN RU
Кулеба поговорив з новим главою МЗС Британії: незмінна підтримка України продовжиться Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Вони обговорили продовження допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter.

За словами Кулеби, він привітав Леммі зі вступом на посаду глави МЗС Британії.

"Я вдячний своєму колезі за підтвердження незмінної підтримки України з боку Великої Британії у всіх сферах", - додав міністр.

Чиновники обговорили подальші кроки у двосторонніх відносинах, а також майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Кулеба розповів, що Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну.

Новий склад британського уряду

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, новим прем'єр-міністром став Кір Стармер. Це сталося після перемоги лейбористів під час парламентських виборів.

Після цього Стармер оголосив склад нового уряду Британії. Міністром закордонних справ став Девід Леммі, який уже приїжджав до Києва та публічно підтримував Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Великобританія Дмитро Кулеба Допомога Україні
NEWS
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція