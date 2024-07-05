Кулеба поговорив з новим главою МЗС Британії: незмінна підтримка України продовжиться

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Вони обговорили продовження допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter .

Кулеба розповів, що Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну.

Чиновники обговорили подальші кроки у двосторонніх відносинах, а також майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

"Я вдячний своєму колезі за підтвердження незмінної підтримки України з боку Великої Британії у всіх сферах", - додав міністр.

За словами Кулеби, він привітав Леммі зі вступом на посаду глави МЗС Британії.

Новий склад британського уряду

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, новим прем'єр-міністром став Кір Стармер. Це сталося після перемоги лейбористів під час парламентських виборів.

Після цього Стармер оголосив склад нового уряду Британії. Міністром закордонних справ став Девід Леммі, який уже приїжджав до Києва та публічно підтримував Україну.

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