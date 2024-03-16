Кулеба переговорил с Блинкеном: Нельзя позволить России использовать задержку помощи

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он призвал не позволить России использовать задержки в помощи Украине для продвижения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД.

По словам Кулебы, во время переговоров он поблагодарил Блинкена за недавний пакет военной помощи, который поможет Украине противостоять российской агрессии.

В частности министр подчеркнул важность продолжения американской, а также международной помощи Украине, в том же числе средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

"Мы не можем позволить России использовать задержки в предоставлении помощи для продвижения вперед, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны", - отметил Кулеба.

Также во время переговоров стороны:

обсудили пути утверждения критически необходимого пакета поддержки Украины со стороны США;

обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов Вашингтонского саммита НАТО, который состоится в текущем году.

"За последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы можем победить Россию на поле боя. Отказ от дальнейшей поддержки Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу американскую национальную безопасность", - добавил министр.

Помощь Запада Украине

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. После этого МВФ одобрил соглашение с Украиной о программе EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов 31 марта 2023 года.

Тем временем США уже несколько месяцев не могут выделить финансовую помощь Украине. Сенат принял законопроект, который предусматривает 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Для нашей страны хотят выделить более 60 млрд долларов. Для того чтобы документ вступил в силу, его должна поддержать Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что в случае не оказания помощи, Украина рискует потерять больше территорий.