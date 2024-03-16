Кулеба переговорив з Блінкеном: Не можна дозволити Росії використовувати затримку допомоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Він закликав не дозволити Росії використовувати затримки в допомозі Україні для просування на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МЗС.

За словами Кулеби, під час перемовин він подякував Блінкену за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе Україна протистояти російській агресії.

Зокрема міністр наголосив на важливості продовження американської, а також міжнародної допомоги Україні, у тому ж числі засобами протиповітряної оборони й артилерійськими боєприпасами.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в наданні допомоги для просування вперед, наражаючи всю Європу і демократичний світ на ризик ще більшої війни", - відзначив Кулеба.

Також під час переговорів сторони:

обговорили шляхи затвердження критично необхідного пакету підтримки України з боку США;

обмінялись думками щодо очікуваних результатів Вашингтонського саміту НАТО, який відбудеться у поточному році.

"За останні роки Україна неодноразово демонструвала, що при достатній підтримці ми можемо перемогти Росію на полі бою. Відмова від подальшої підтримки України серйозно підірве лідерство США в усьому світі і поставить під загрозу американську національну безпеку", - додав міністр.

Допомога Заходу Україні

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Після цього МВФ схвалив угоду з Україною про програму EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів 31 березня 2023 року.

Тим часом США вже кілька місяців не можуть виділити фінансову допомогу Україні. Сенат ухвалив законопроєкт, який передбачає 95 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для нашої країни хочуть виділити понад 60 млрд доларів. Для того, щоб документ набув чинності, його має підтримати Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Глава ЦРУ Вільям Бернс вважає, що у разі не надання допомоги Україна ризикує втратити більше територій.