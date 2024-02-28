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Кулеба оценил, когда Украина сможет подписать с США соглашение о гарантиях безопасности

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина ожидает от США принятия решения о продлении помощи. После этого может быть подписано соглашение о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью "Голосу Америки".

"Вечером - стулья, утром - деньги... То есть сначала деньги, потом подписание", - отметил он.

Глава МИД добавил, что соглашение о безопасности содержит конкретику. Поэтому такое соглашение может быть подписано, когда США будут знать, каким ресурсом оперируют.

"Эти соглашения о гарантиях они очень конкретны. Там прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина не сомневается, что такое соглашение будет подписано с США.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой позже присоединился еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В ходе визита в Европу президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией. Также в Украине были подписаны соглашения с Данией, Италией и Канадой.

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МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаГарантии безопасности