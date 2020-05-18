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Кулеба про відкриття кордону: ніхто українців тримати під замком не збирається

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 06:05
Кулеба про відкриття кордону: ніхто українців тримати під замком не збирається
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

При відкритті кордону України буде враховувати дії європейських країн і ситуацію з пандемією

При відкритті кордону Україна координуватиме свої дії з європейськими партнерами, а також враховуватиме ситуацію з пандемією коронавірусу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми абсолютно ліберально налаштовані в цьому плані, але будемо враховувати два фактори: перше - як відкриваються партнери, і друге - реальну ситуацію з пандемією на території України. Але ніхто українців тримати під замком не збирається, і ідей таких немає", - заявив Кулеба.

Як відомо, Україна на період карантину закрила кордони. На даний момент обмежене міжнародне авіа-, автобусне та залізничне сполучення як в межах країни, так і на виїзд за кордон.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи плани щодо відновлення авіасполучення, заявляв, що дії України будуть дзеркальними по відношенню до європейських країн. При цьому він зазначив, що ситуація може відрізнятися по регіонах в залежності від епідеміологічної ситуації.

Крім того, прес-секретар Мінінфраструктури Оксана Герасимова в коментарі РБК-Україна заявляла, що на даний момент ведуться активні переговори про дати і порядок запуску міжнародного авіасполучення.

Автор: Сергій Щербина

Теги Новини України Дмитро КулебакарантинавиасообщениеКоронавірус
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