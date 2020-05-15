ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МВС спрогнозували терміни відкриття кордонів України

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 15:41
У МВС спрогнозували терміни відкриття кордонів України
Фото: Антон Геращенко (wikimedia)

Кордони України можуть відкритися після 15 червня

Закриті через карантин в Україні кордони можуть бути відкриті після 15 червня. Передбачається, що рішення української влади буде синхронізуватися з європейськими країнами.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Гермащенко.

На його думку, відкриття кордонів України буде синхронізуватися з європейськими країнами.

"У нас кордон на виїзд в Європу відкрито. Тільки вас не пустять. Ви можете прийти, наші прикордонники скажуть "ідіть", але ви поцілуєте шлагбаум в Польщі або десь ще", - зазначив Геращенко.

Він також зазначив, що на сьогодні Євросоюз прийняв рішення до 15 червня не послаблювати карантинні заходи для іноземців.

"Те ж саме стосується улюбленої українцями Туреччини", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна прийняла рішення відкрити пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею. На сьогодні дати відновлення роботи пункту пропуску "Шегині" для пішоходів немає, він відкриється після публікації рішення уряду.

В інтерв'ю РБК-Україна головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що у прийнятті рішення щодо відкриття пунктів пропуску на кордоні будуть орієнтуватися на рішення інших країн.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України кордонкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся