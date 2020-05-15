У Мінінфраструктури розповіли, коли відновляться чартерні рейси

Іллюстративне фото (facebook.com/AustrianAirlines)

Також ведуться активні переговори про дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення

У Мінінфраструктури обговорють питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину. Про це розповіла речниця Мінінфраструктури Оксана Герасимова, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Втеча від карантину: де українці зможуть відпочити в цьому році".

Герасимова в коментарі РБК-Україна зазначила, що нині між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення.

"Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Як тільки нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", - уточнила Герасимова.

Крім того, Україна може відновити сполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня). А при відновленні регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС буде грати роль і фактор конкуренції з боку потужних європейських авіакомпаній.

Нагадаємо, на початку минулу місяця голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Як він сказав, винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.

Додамо, вчора Міністерство інфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Автор: Анастасия Рокитна