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Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 06:05
Кулеба об открытии границы: никто украинцев держать взаперти не собирается
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

При открытии границы Украина будет учитывать действия европейских стран и ситуацию с пандемией

При открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое - как открываются партнеры, и второе - реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", - заявил Кулеба.

Как известно, Украина на период карантина закрыла границы. На данный момент ограничено международное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение как в пределах страны, так и на выезд за границу.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя планы по возобновлению авиасообщения, заявлял, что действия Украины будут зеркальными по отношению к европейским странам. При этом он отметил, что ситуация может отличаться по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Кроме того, пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова в комментарии РБК-Украина заявляла, что на данный момент ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

Автор: Сергей Щербина

Теги Новости Украины Дмитрий КулебакарантинавиасообщениеКоронавирус
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