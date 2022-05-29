ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба обговорив з Боррелем запровадження шостого пакету санкцій проти Росії

Новость на русском →
Неділя 29 травня 2022 22:57
Кулеба обговорив з Боррелем запровадження шостого пакету санкцій проти Росії Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Дипломати обговорили запровадження шостого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника українського МЗС.

Зазначається, що Кулеба обговорив з Боррелем складнощі, що виникають під час затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. Міністр закордонних справ України наголосив на важливості якнайшвидшого запровадження нафтового ембарго.

Також дипломати обговорили продовольчу кризу, яка може настати через блокування українських морських портів військами РФ. Боррель розповів, що лідери країн ЄС планують розглянути шляхи підтримки експорту сільськогосподарської продукції з України на саміті, який відбудеться завтра.

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, що відбудеться 30 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Дмитро Кулеба Санкції проти Росії Евросоюз
NEWS
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу