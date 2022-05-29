Кулеба обсудил с Боррелем введение шестого пакета санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Дипломаты обсудили введение шестого пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского МИД.

Отмечается, что Кулеба обсудил с Боррелем сложности, которые возникают во время утверждения шестого пакета санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Украины подчеркнул важность скорейшего введения нефтяного эмбарго.

Также дипломаты обсудили продовольственный кризис, который может наступить из-за блокировки украинских морских портов войсками РФ. Боррель рассказал, что лидеры стран ЕС планируют рассмотреть пути поддержания экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины на саммите, который пройдет завтра.