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Кулеба обсудил с Боррелем введение шестого пакета санкций против России

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Воскресенье 29 мая 2022 22:57
Кулеба обсудил с Боррелем введение шестого пакета санкций против России Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Дипломаты обсудили введение шестого пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского МИД.

Отмечается, что Кулеба обсудил с Боррелем сложности, которые возникают во время утверждения шестого пакета санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Украины подчеркнул важность скорейшего введения нефтяного эмбарго.

Также дипломаты обсудили продовольственный кризис, который может наступить из-за блокировки украинских морских портов войсками РФ. Боррель рассказал, что лидеры стран ЕС планируют рассмотреть пути поддержания экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины на саммите, который пройдет завтра.

Напомним, послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС, который состоится 30 мая.

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