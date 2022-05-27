ЄС наприкінці травня проведе саміт з Зеленським: що будуть обговорювати

Вже з 30 по 31 травня відбудеться спеціальне засідання Європейської ради. Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів ЄС по відеозв'язку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європейського союзу.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відзначив, що під час саміту лідери ЄС розглянуть ситуацію в Україні.

Одним з найголовніших питань буде допомога нашій країні у задоволенні потреб у ліквідності. Також обговорюватиметься підтримка й відновлення України, оскільки це потребує значних глобальних зусиль.

"Ми повернемося до питання енергетики, включаючи високі ціни, які сильно б'ють по наших будинках та бізнесу. Ми повинні прискорити наш енергетичний перехід, щоб якнайшвидше позбутися залежності від російського викопного палива. На основі наших рішень, прийнятих у Версалі, ми обговоримо найкращі шляхи просування вперед", - відзначає Мішель.

Також лідери ЄС порушать питання надання допомоги Україні в експорті сільськогосподарської продукції.

"Ми також подивимося, як краще координувати багатосторонні ініціативи у цьому напрямку. Зважаючи на гостру вразливість африканських країн перед проблемою відсутності продовольчої безпеки, голова Африканського союзу Макі Салл приєднається до нас із відеозв'язку для обговорення цієї теми", - додав голова Європейської Ради.