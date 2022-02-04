Кулеба обговорив з Блінкеном стримування агресії Росії проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

В ході бесіди Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки України і США щодо стримування Росії від подальшої агресії щодо України. Глави зовнішньополітичних відомств відзначили прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти Москви і виході цієї роботи на завершальний етап.

Ще однією темою розмови Кулеби і Блінкена стали переговори в нормандському форматі. Сторони висловили сподівання, що на наступній зустрічі Росія продемонструє конструктивну позицію.