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Кулеба обсудил с Блинкеном сдерживание агрессии России против Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 февраля провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы дипломатических ведомств обсудили сдерживание агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ходе беседы Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США по сдерживанию России от дальнейшей агрессии в отношении Украины. Главы внешнеполитических ведомств отметили прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против Москвы и выходе этой работы на завершающий этап.

Еще одной темой разговора Кулебы и Блинкена стали переговоры в нормандском формате. Стороны выразили надежду, что на следующей встрече Россия продемонстрирует конструктивную позицию.

Напомним, накануне у президента РФ Владимира Путина назвали условие для проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

Отметим, ранее Кулеба заявил, что Украина на встречу советников нормандского формата поедет с неизменной позицией.

Как сообщало РБК-Украина, новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля в Берлине.

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Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенСоединенные Штаты Америки