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Прокуратура Молдови взялася за вивчення відео Чауса

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Кишинів, Понеділок 17 травня 2021 16:41
Прокуратура Молдови взялася за вивчення відео Чауса Фото: суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Молдавська прокуратура взялася за вивчення відео українського судді Миколи Чауса. Викрадений у Кишиневі півтора місяці тому суддя сьогодні опублікував відеозвернення.

Про це пише місцеве видання Newsmaker.

"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - заявили в прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справах і додали, що відеозапис перевіряють всі органи слідства.

Зазначимо, у зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав у Молдові. Він підкреслив, що змушений переховуватися, а також вимагав від України гарантії безпеки в обмін на співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки відкрила кримінальну справу через викрадення Чауса. З початку квітня про його місцезнаходження нічого невідомо. Молдавська сторона вважає, що його могли вивезти дипломатичним транспортом в Україну.

Українська влада не підтверджує інформацію про те, що Чаус може перебувати в країні. Суддя з 2016 року був у бігах, оскільки антикорупційні органи підозрюють його у хабарництві.

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