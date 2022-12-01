ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба обсудил с главой МИД Германии ужесточение санкций и поставки оружия

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 20:14
Кулеба обсудил с главой МИД Германии ужесточение санкций и поставки оружия Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина и Германия обсудили новые поставки оружия и ужесточение санкции Европейского союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба поблагодарил главу МИД Германии Анналену Бербок за ее личную роль в восстановлении Германией исторической справедливости и признании Голодомора геноцидом украинского народа.

"Мы также обсудили пути противодействия геноцидной войне, которую сегодня ведет Россия", - говорится в заявлении.

По словам Кулебы, речь шла о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины и об усилении санкции Европейского союза против России.

Напомним, что Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.

В среду, 30 ноября, германский Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба МЗС Война в Украине
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами