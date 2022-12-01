Кулеба обсудил с главой МИД Германии ужесточение санкций и поставки оружия
Украина и Германия обсудили новые поставки оружия и ужесточение санкции Европейского союза против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба поблагодарил главу МИД Германии Анналену Бербок за ее личную роль в восстановлении Германией исторической справедливости и признании Голодомора геноцидом украинского народа.
"Мы также обсудили пути противодействия геноцидной войне, которую сегодня ведет Россия", - говорится в заявлении.
По словам Кулебы, речь шла о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины и об усилении санкции Европейского союза против России.
Напомним, что Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.
В среду, 30 ноября, германский Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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