Кулеба обсудил с главой МИД Германии ужесточение санкций и поставки оружия

Украина и Германия обсудили новые поставки оружия и ужесточение санкции Европейского союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба поблагодарил главу МИД Германии Анналену Бербок за ее личную роль в восстановлении Германией исторической справедливости и признании Голодомора геноцидом украинского народа. "Мы также обсудили пути противодействия геноцидной войне, которую сегодня ведет Россия", - говорится в заявлении. По словам Кулебы, речь шла о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины и об усилении санкции Европейского союза против России.