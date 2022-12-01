ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба обговорив з головою МЗС Німеччини посилення санкцій та поставки зброї

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 20:14
Кулеба обговорив з головою МЗС Німеччини посилення санкцій та поставки зброї Фото: очільник МЗС Німеччини Анналена Бербок та очільник МЗС України Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитро Браславський

Україна та Німеччина обговорили нові поставки зброї та посилення санкції Європейського союзу проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Кулеба подякував очільнику МЗС Німеччини Анналені Бербок за її особисту роль у відновленні Німеччиною історичної справедливості та визнанні Голодомору геноцидом українського народу.

"Ми також обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку сьогодні веде Росія", - йдеться у заяві.

За словами Кулеби, мова йшла про нові поставки зброї для Збройних сил України та посилення санкції Європейського союзу проти Росії.

Нагадаємо, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.

У середу, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба МИД Украины Війна в Україні
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами