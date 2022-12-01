Кулеба обговорив з головою МЗС Німеччини посилення санкцій та поставки зброї

Україна та Німеччина обговорили нові поставки зброї та посилення санкції Європейського союзу проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Кулеба подякував очільнику МЗС Німеччини Анналені Бербок за її особисту роль у відновленні Німеччиною історичної справедливості та визнанні Голодомору геноцидом українського народу. "Ми також обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку сьогодні веде Росія", - йдеться у заяві. За словами Кулеби, мова йшла про нові поставки зброї для Збройних сил України та посилення санкції Європейського союзу проти Росії.