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Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Новина українською →
Германия, Среда 30 ноября 2022 20:17
Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа Фото: Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 30 ноября, германский Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт германского правительства.

Сообщается, что депутаты от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободной демократической партии, а также оппозиционного Христианско-демократического союза подготовили внепартийную резолюцию, в которой высказываются за признание Голодомора геноцидом.

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводственные регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", - говорится в документе.

Резолюция была принята большинством голосов, без подсчета, путём поднятия рук.

"Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечества на европейском континенте, жестокость которых была немыслима к тому времени. К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невиновных гражданских лиц в рамках расистской немецкой войны на Востоке, за которое Германия несет историческую ответственность", - говорится в резолюции.

В Бундестаге во время голосования присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и бывший посол, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник.

Ранее в парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор - геноцид украинского народа.

Румыния также признала Голодомор геноцидом украинского народа.

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