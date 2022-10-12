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Кулеба обсудил с главой МИД Испании военную помощь Украине

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Среда 12 октября 2022 18:34
Кулеба обсудил с главой МИД Испании военную помощь Украине Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Министры обсудили военную помощь бойцам ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского дипломатического ведомства в Twitter.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, который осудил российский ракетный террор и выразил сочувствие жертвам. Он подтвердил, что Испания усилит свою политическую, экономическую и военную поддержку. Мы обсудили следующий пакет военной помощи Испании для Украины", - написал Кулеба по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Испания отправила в Украину пятый транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Также мы писали, что Испания будет обучать украинских военных управлению танков.

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Испания Дмитрий Кулеба МЗС Военная помощь
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