Кулеба обсудил с главой МИД Испании военную помощь Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Министры обсудили военную помощь бойцам ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского дипломатического ведомства в Twitter.
"Я разговаривал с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, который осудил российский ракетный террор и выразил сочувствие жертвам. Он подтвердил, что Испания усилит свою политическую, экономическую и военную поддержку. Мы обсудили следующий пакет военной помощи Испании для Украины", - написал Кулеба по итогам переговоров.
Напомним, ранее стало известно, что Испания отправила в Украину пятый транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.
Также мы писали, что Испания будет обучать украинских военных управлению танков.
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