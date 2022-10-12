Кулеба обсудил с главой МИД Испании военную помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Министры обсудили военную помощь бойцам ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского дипломатического ведомства в Twitter.