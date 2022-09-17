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Іспанія тренуватиме українських військових керувати бойовими танками

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Субота 17 вересня 2022 17:05
Іспанія тренуватиме українських військових керувати бойовими танками Фото: Іспанія тренуватиме українських військових керувати бойовими танками (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Навчання українських військових в Іспанії буде зосереджено на використанні танків, артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infodefensa.

Перша група з 20 солдатів прибуде до Іспанії з Польщі літаком іспанських Повітряних сил на початку наступного тижня. Підготовка буде проходити на найбільшому у Європі військовому полігоні San Gregorio поблизу Сарагоси.

"Курс навчання триватиме майже місяць", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Іспанія робить ще один крок по підтримці України. Також українських військових будуть навчати користуватись зенітною батареєю, яка вже була передана.

"Навчання також допоможе українським військовим краще зрозуміти умови зберігання та транспортування артилерійських боєприпасів", - йдеться у заяві.

Також під час тренувань буде приділена увага і керування танками, які у майбутньому можуть бути передані Україні.

Нагадаємо, що повідомлялось про тренування українських військових в Іспанії.

Також, Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії.

Раніше, Іспанія передумала відправляти танки Leopard в Україну. Там заявили, вони нібито "знаходяться в абсолютно несприятливому стані".

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