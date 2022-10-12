Кулеба обговорив з головою МЗС Іспанії військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Міністри обговорили військову допомогу бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського дипломатичного відомства у Twitter.