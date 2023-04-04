Кулеба обсудил с главой МИД Испании ускорение поставок оружия и боеприпасов

Во время заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе во вторник, 4 апреля, министр иностранных дел Украины встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэль Альбаресом, где обсудили ускорение поставок оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД.

"Я встретился со своим испанским коллегой и другом Хосе Мануэлем Альбаресом обсудить ускорение поставок боеприпасов и дополнительного вооружения в Украину. Мы также сосредоточились на продвижении интеграции Украины в ЕС. Я благодарен Испании за солидарность с Украиной", - написал Кулеба.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Испания направит первую партию из шести танков Leopard 2A4 в Украину уже после Пасхи, 9 апреля.

Кроме того, Испания присоединилась к соглашению ЕС по поставке боеприпасов для Украины.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, которое состоится в Брюсселе 3-4 апреля.

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