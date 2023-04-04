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Кулеба обговорив з главою МЗС Іспанії прискорення постачання зброї та боєприпасів

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Вівторок 04 квітня 2023 22:13
Кулеба обговорив з главою МЗС Іспанії прискорення постачання зброї та боєприпасів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час засіданні комісії Україна-НАТО у Брюсселі у вівторок, 4 квітня, міністр закордонних справ України зустрівся зі своїм іспанським колегою Хосе Мануель Альбаресом, де обговорили прискорення постачання зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС.

"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою та другом Хосе Мануель Альбаресом обговорити прискорення постачання боєприпасів і додаткового озброєння в Україну. Ми також зосередилися на просуванні інтеграції України до ЄС. Я вдячний Іспанії за солідарність з Україною", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Іспанія направить першу партію з шести танків Leopard 2A4 в Україну вже після Великодня, 9 квітня.

Окрім того, Іспанія приєдналася до угоди ЄС щодо постачання боєприпасів для України.

Також раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, яке відбудеться у Брюсселі 3-4 квітня.

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