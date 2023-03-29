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В Минобороны Испании подтвердили новые сроки отправки Leopard 2 в Украину

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Мадрид, Среда 29 марта 2023 20:19
В Минобороны Испании подтвердили новые сроки отправки Leopard 2 в Украину Фото: Маргарита Роблес, министр обороны Испании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испания направит первую партию из шести танков Leopard 2A4 в Украину уже после Пасхи, 9 апреля.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По ее словам, танки, которые уже были отремонтированы, сейчас проходят испытания в Кордове на юге Испании.

Министр подчеркнула, что еще четыре обещанных Украине Leopard 2 будут отремонтированы и переданы в ближайшем будущем.

"Отправка этих танков позволит Испании продолжать помогать украинскому народу, чтобы он мог защитить себя от абсолютно несправедливого нападения. Эта поддержка крайне важна для Украины", - отметила глава Минобороны.

В CNN отмечают, что до этого Испания планировала совершить первые поставки танков до конца этой недели.

Напомним, ранее такая информация о планах Испании передать Leopard 2 Украине после Пасхи появилась в СМИ.

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