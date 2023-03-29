В Минобороны Испании подтвердили новые сроки отправки Leopard 2 в Украину
Испания направит первую партию из шести танков Leopard 2A4 в Украину уже после Пасхи, 9 апреля.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
По ее словам, танки, которые уже были отремонтированы, сейчас проходят испытания в Кордове на юге Испании.
Министр подчеркнула, что еще четыре обещанных Украине Leopard 2 будут отремонтированы и переданы в ближайшем будущем.
"Отправка этих танков позволит Испании продолжать помогать украинскому народу, чтобы он мог защитить себя от абсолютно несправедливого нападения. Эта поддержка крайне важна для Украины", - отметила глава Минобороны.
В CNN отмечают, что до этого Испания планировала совершить первые поставки танков до конца этой недели.
Напомним, ранее такая информация о планах Испании передать Leopard 2 Украине после Пасхи появилась в СМИ.
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