В Минобороны Испании подтвердили новые сроки отправки Leopard 2 в Украину

Испания направит первую партию из шести танков Leopard 2A4 в Украину уже после Пасхи, 9 апреля.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По ее словам, танки, которые уже были отремонтированы, сейчас проходят испытания в Кордове на юге Испании.

Министр подчеркнула, что еще четыре обещанных Украине Leopard 2 будут отремонтированы и переданы в ближайшем будущем.

"Отправка этих танков позволит Испании продолжать помогать украинскому народу, чтобы он мог защитить себя от абсолютно несправедливого нападения. Эта поддержка крайне важна для Украины", - отметила глава Минобороны.

В CNN отмечают, что до этого Испания планировала совершить первые поставки танков до конца этой недели.